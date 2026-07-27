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Senin, 27 Juli 2026 | 19.51 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cirebon Besok Selasa, 28 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal yang penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, setiap Muslim dapat mengatur aktivitas harian tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Selasa, 28 Juli 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:24 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:17 WIB

Magrib: 17:50 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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