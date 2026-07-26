Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Minggu, 26 Juli 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.
Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Minggu, 26 Juli 2026:
Imsak: 04:33 WIB
Subuh: 04:43 WIB
Terbit: 05:54 WIB
Duha: 06:27 WIB
Zuhur: 11:58 WIB
Asar: 15:19 WIB
Magrib: 17:56 WIB
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