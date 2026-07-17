Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sukabumi Besok Sabtu, 18 Juli 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Selain menjadi pedoman dalam melaksanakan shalat lima waktu, jadwal shalat juga membantu umat Muslim mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang antara urusan dunia dan ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi pada Sabtu, 18 Juli 2026:

Imsak: 04:37 WIB

Subuh: 04:47 WIB

Terbit: 06:04 WIB

Duha: 06:33 WIB

Zuhur: 12:04 WIB

Asar: 15:24 WIB