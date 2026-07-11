Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Minggu, 12 Juli 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Minggu, 12 Juli 2026:

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Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:56 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:16 WIB