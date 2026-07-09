Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Purwakarta Besok Jumat, 10 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta pada Jumat, 10 Juli 2026:
Imsak: 04:32 WIB
Subuh: 04:42 WIB
Terbit: 05:59 WIB
Duha: 06:28 WIB
Zuhur: 11:59 WIB
Asar: 15:20 WIB
Magrib: 17:52 WIB
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