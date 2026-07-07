Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sukabumi Besok Rabu, 8 Juli 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat yang akurat membantu umat Islam mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi pada Rabu, 8 Juli 2026:

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Imsak: 04:36 WIB

Subuh: 04:46 WIB

Terbit: 06:03 WIB

Duha: 06:33 WIB

Zuhur: 12:02 WIB

Asar: 15:23 WIB