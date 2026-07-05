Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Ciamis Besok Senin, 6 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis pada Senin, 6 Juli 2026:
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Imsak: 04:29 WIB
Subuh: 04:39 WIB
Terbit: 05:57 WIB
Duha: 06:26 WIB
Zuhur: 11:55 WIB
Asar: 15:15 WIB
Magrib: 17:46 WIB
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