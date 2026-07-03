Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sukabumi Besok Sabtu, 4 Juli 2026

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi pada Sabtu, 4 Juli 2026:
Imsak: 04:35 WIB
Subuh: 04:45 WIB
Terbit: 06:03 WIB
Duha: 06:32 WIB
Zuhur: 12:01 WIB
Asar: 15:22 WIB
Magrib: 17:53 WIB
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