Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Jumat, 26 Juni 2026 | 08.35 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Hari Ini Jumat, 26 Juni 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cilegon pada Jumat, 26 Juni 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:59 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:19 WIB

Magrib: 17:50 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Besok Kamis, 25 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Besok Kamis, 25 Juni 2026

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.31 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Hari Ini Selasa, 23 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Hari Ini Selasa, 23 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 16.25 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Besok Senin, 22 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Besok Senin, 22 Juni 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore