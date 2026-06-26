Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Besok Sabtu, 27 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cilegon pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Imsak: 04:30 WIB
Subuh: 04:40 WIB
Terbit: 05:59 WIB
Duha: 06:23 WIB
Zuhur: 11:57 WIB
Asar: 15:19 WIB
Magrib: 17:50 WIB
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