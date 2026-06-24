Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Hari Ini Rabu, 24 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Rabu, 24 Juni 2026:

Imsak: 04:29 WIB

Subuh: 04:39 WIB

Terbit: 05:53 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:16 WIB