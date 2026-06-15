Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Probolinggo Besok Selasa, 16 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Probolinggo pada Selasa, 16 Juni 2026:
Imsak: 04:04 WIB
Subuh: 04:14 WIB
Terbit: 05:33 WIB
Duha: 05:57 WIB
Zuhur: 11:28 WIB
Asar: 14:49 WIB
Magrib: 17:19 WIB
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