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Lania Monica
Senin, 15 Juni 2026 | 18.23 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Indramayu Hari Ini Senin, 15 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Senin, 15 Juni 2026:

Imsak: 04:22 WIB

Subuh: 04:32 WIB

Terbit: 05:50 WIB

Duha: 06:19 WIB

Zuhur: 11:49 WIB

Asar: 15:10 WIB

Magrib: 17:42 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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