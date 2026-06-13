Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Garut Besok Minggu, 14 Juni 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Minggu, 14 Juni 2026:
Imsak: 04:25 WIB
Subuh: 04:35 WIB
Terbit: 05:49 WIB
Duha: 06:22 WIB
Zuhur: 11:51 WIB
Asar: 15:11 WIB
Magrib: 17:47 WIB
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