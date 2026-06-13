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Lania Monica
Minggu, 14 Juni 2026 | 06.05 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Majalengka Besok Minggu, 14 Juni 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Minggu, 14 Juni 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:51 WIB

Duha: 06:20 WIB

Zuhur: 11:50 WIB

Asar: 15:10 WIB

Magrib: 17:42 WIB

Isya': 18:56 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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