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Lania Monica
Rabu, 10 Juni 2026 | 01.52 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Ciamis Besok Rabu, 10 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis pada Rabu, 10 Juni 2026:

Imsak: 04:24 WIB

Subuh: 04:34 WIB

Terbit: 05:51 WIB

Duha: 06:20 WIB

Zuhur: 11:49 WIB

Asar: 15:09 WIB

Magrib: 17:40 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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