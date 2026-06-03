Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Subang Besok Kamis, 4 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.



Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Kamis, 4 Juni 2026: