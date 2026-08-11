Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Rabu, 12 Agustus 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.
Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Selasa, 12 Agustus 2026:
Imsak: 04:31 WIB
Subuh: 04:41 WIB
Terbit: 05:55 WIB
Duha: 06:23 WIB
Zuhur: 11:58 WIB
Asar: 15:19 WIB
Magrib: 17:54 WIB
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