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Lania Monica
Kamis, 4 Juni 2026 | 06.13 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Besok Kamis, 4 Juni 2026

Ilustrasi shalat berjamaah (freepik) - Image

Ilustrasi shalat berjamaah (freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian sangat penting bagi umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal yang akurat, berbagai aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Kamis, 4 Juni 2026:

Imsak: 04:27 WIB

Subuh: 04:37 WIB

Terbit: 05:54 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:14 WIB

Magrib: 17:45 WIB

Isya': 18:59 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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