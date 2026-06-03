Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Besok Kamis, 4 Juni 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian sangat penting bagi umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal yang akurat, berbagai aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban shalat lima waktu.



Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Kamis, 4 Juni 2026: