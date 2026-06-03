Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Besok Kamis, 4 Juni 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian merupakan hal penting bagi umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Kamis, 4 Juni 2026:

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:48 WIB

Duha: 06:21 WIB

Zuhur: 11:51 WIB

Asar: 15:12 WIB