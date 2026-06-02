Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Majalengka Besok Rabu, 3 Juni 2026

Ilustrasi masjid. (pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian sangat penting bagi umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal yang akurat, berbagai aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban shalat lima waktu.

Jadwal waktu shalat memiliki peran penting sebagai pedoman ibadah sehari-hari. Selain membantu menjaga kedisiplinan dalam beribadah, ketepatan waktu shalat juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu, banyak masyarakat yang rutin memantau jadwal shalat setiap harinya.

Oleh sebab itu, menggunakan jadwal resmi dari lembaga yang berwenang dapat menjadi pilihan terbaik untuk memastikan akurasi waktu ibadah.

Dengan mengetahui jadwal waktu shalat untuk Rabu, 3 Juni 2026, diharapkan umat Islam di wilayah Banjar dapat menjalankan ibadah dengan lebih tertib dan khusyuk.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Rabu, 3 Juni 2026:

Imsak: 04:22 WIB

Subuh: 04:32 WIB

Terbit: 05:49 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:48 WIB

Asar: 15:09 WIB

Magrib: 17:41 WIB