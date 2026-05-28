Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Balikpapan Besok Jumat, 29 Mei 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.

Karena perbedaan posisi geografis, wilayah Balikpapan memiliki jadwal sholat yang berbeda-beda, mulai dari Subuh hingga Isya. Oleh sebab itu, informasi waktu sholat harian perlu diperbarui secara rutin agar tetap akurat.

Jadwal yang ditampilkan mencakup waktu imsak, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya sehingga dapat menjadi panduan ibadah sehari-hari bagi masyarakat di setiap daerah.

Bagi masyarakat Balikpapan dan sekitarnya, jadwal shalat Jumat,29 Mei 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah.

Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI.

Imsak : 04:44 WITA

Subuh : 04:54 WITA

Terbit : 06:07 WITA

Dhuha : 06:34 WITA

Zuhur : 12:16 WITA

Asar : 15:32 WITA

Magrib : 18:18 WITA

: 18:18 WITA Isya: 19:27 WITA Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah aktivitas sehari-hari. Melaksanakan shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.