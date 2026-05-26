Gen Z Ingin Umroh tapi Uang Selalu Habis? Ini 7 Cara Keluar dari ‘Game Over’ Finansial

JawaPos.com - Keinginan untuk menunaikan ibadah umrah maupun haji kini tidak lagi identik dengan usia tua.

Banyak generasi muda, khususnya Gen Z, mulai menjadikan ibadah sebagai bagian dari tujuan hidup sejak dini.

Namun, dibalik niat tersebut, ada tantangan yang tidak bisa diabaikan, yaitu kesiapan finansial. Ibadah haji dan umrah memang membutuhkan kesiapan fisik dan mental, tetapi juga memerlukan perencanaan keuangan yang matang sebagai bagian dari ikhtiar.

Banyak anak muda merasa uangnya cepat habis tanpa tahu ke mana perginya. Pengeluaran kecil yang terus berulang, gaya hidup, hingga kebiasaan impulsif membuat kondisi finansial terasa seperti “game over”.

Di sisi lain, biaya ibadah haji yang tidak sedikit serta masa tunggu yang panjang membuat perencanaan keuangan menjadi hal yang tidak bisa ditunda.

Melansir Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, masa tunggu haji di Indonesia bahkan bisa mencapai puluhan tahun, sehingga persiapan sejak dini menjadi langkah penting.

Dalam kondisi ini, diperlukan cara pandang baru dalam mengelola keuangan, salah satunya melalui konsep “game of money”.

Uang tidak hanya dihabiskan, tetapi harus dipahami, dijaga, dan dikembangkan. Berikut tujuh prinsip yang bisa diterapkan Gen Z agar tidak terus kalah dalam “permainan” finansial:

1. Jangan membenci uang, tapi pahami dan hargai perannya