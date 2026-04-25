Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Tasikmalaya Besok Minggu, 26 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Terlebih di hari Jumat yang memiliki keutamaan tersendiri, informasi ini sangat membantu dalam mempersiapkan ibadah agar lebih maksimal dan khusyuk.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada hari Minggu, 26 April 2026:

Imsak : 04:23 WIB

: 04:23 WIB Subuh : 04:33 WIB

: 04:33 WIB Terbit : 05:46 WIB

: 05:46 WIB Duha : 06:14 WIB

: 06:14 WIB Zuhur : 11:49 WIB

: 11:49 WIB Asar : 15:09 WIB

: 15:09 WIB Magrib : 17:46 WIB

: 17:46 WIB Isya': 18:56 WIB Waktu-waktu tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan shalat wajib maupun sunnah. Khusus pada hari Jumat, waktu Zuhur digantikan dengan pelaksanaan shalat Jumat bagi laki-laki Muslim yang memenuhi syarat.

Hari Jumat merupakan hari yang istimewa dalam Islam. Selain kewajiban shalat Jumat, umat Muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Qur’an, memperbanyak shalawat, serta berdoa.