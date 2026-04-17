Jadwal Shalat Wilayah Palangkaraya Jumat 17 April 2026



Jawapos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat. Waktu shalat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagi masyarakat Palangkaraya dan sekitarnya, jadwal shalat Jumat, 17 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah. Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI yang terpercaya.

Imsak : 03:57 WIB

: 03:57 WIB Subuh : 04:07 WIB

: 04:07 WIB Terbit : 05:19 WIB

: 05:19 WIB Dhuha : 05:47 WIB

: 05:47 WIB Zuhur : 11:28 WIB

: 11:28 WIB Asar : 14:44 WIB

: 14:44 WIB Magrib : 17:29 WIB

: 17:29 WIB Isya: 18:38 WIB Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah aktivitas sehari-hari. Melaksanakan shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.