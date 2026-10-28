Sekjen PBB Antonio Guterres Minta Iran dan Negara Lain Bekerja Sama dengan IAEA soal Nuklir

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar Iran dan negara-negara lain bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam isu nuklir. Ihwal hal ini dikatakan wakil jubir PBB Daniela Gross De Almeida
"Sekjen PBB sangat konsisten dalam seruannya agar Iran bekerja sama dengan IAEA, dan sebenarnya, kepada semua negara untuk bekerja sama erat dengan IAEA dalam isu nuklir," kata Daniela Gross De Almeida kepada wartawan, dilansir dari Antara, Rabu (28/10)..
Sebelumnya, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mendesak Iran untuk mengizinkan para ahli dari badan tersebut menginspeksi fasilitas nuklir negara itu. Badan itu juga mendorong Iran untuk mempertimbangkan upaya bertahap yang membuka jalan bagi kembalinya inspeksi ke Republik Islam.
Sementara itu, Iran telah mengurangi tingkat kerja samanya dengan IAEA setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir utamanya pada Juni 2025.
Pada Juni lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan Grossi gagal mengutuk serangan AS dan Israel.
Kemudian, awal Oktober, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya siap untuk inspeksi nuklir, tetapi memperingatkan bahwa situs nuklir Iran sebelumnya pernah diserang setelah kunjungan IAEA.
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