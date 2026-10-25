Pasukan Pertahanan Saudi Cegat Rudal Houthi yang Sasar Mekkah dan Madinah

JawaPos.com - Pasukan Pertahanan Sipil Arab Saudi di Mekkah dan Madinah mencegat serangan rudal balistik dari kelompok Houthi yang jatuh di kedua wilayah tersebut pada Sabtu (24/10).

Dilansir dari Antara, Minggu (25/10), beberapa bagian rudal yang dapat dicegat itu jatuh di wilayah Wadi Al-Mughammas di Mekkah; sementara serpihan dari pencegatan rudal itu jatuh di kawasan Al-Nuzha di Jeddah, Wadi Jalil di Taif, serta Pusat Masturah di Rabigh.

Di lain pihak, selain serangan rudal dengan target Mekkah dan Madinah, sebuah pesawat nirawak (drone) juga dilaporkan menyasar Riyadh.