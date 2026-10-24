Dua Pesawat Militer Filipina Tabrakan di Udara dan Jatuh, Empat Pilot Tewas

Dua jet tempur FA-50 milik Angkatan Udara Filipina terbang selama sesi patroli dan pelatihan bersama dengan AS di atas Laut Cina Selatan pada 4 Februari 2025. (Foto: AP/Angkatan Udara Filipina).
JawaPos.com - Empat pilot Angkatan Udara Filipina tewas setelah dua pesawat latih SF-260 tabrakan dan jatuh saat menjalani penerbangan latihan di Pangkalan Udara Fernando, Provinsi Batangas, sebelah selatan Manila, Jumat (23/10) waktu setempat.
Insiden tersebut membuat militer Filipina menghentikan sementara pengoperasian seluruh armada pesawat sejenis untuk menyelidiki penyebab kecelakaan.
Angkatan Udara Filipina mengkonfirmasi kecelakaan itu dalam pernyataan resmi pada Sabtu (24/10). Kedua pesawat jatuh di dalam area pangkalan udara. Tidak ada korban lain yang dilaporkan dalam insiden tersebut.
Dilansir via CNA, media lokal melaporkan kedua pesawat diduga bertabrakan di udara sebelum jatuh. Namun, penyebab pasti kecelakaan belum dipastikan dan masih menunggu hasil penyelidikan.
Penghentian sementara operasional armada SF-260 dilakukan sebagai langkah antisipasi selama proses investigasi berlangsung.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan, termasuk kemungkinan masalah teknis maupun faktor lain selama penerbangan latihan.
Bukan Kali Pertama Pesawat SF-260 Filipina Jatuh
Kecelakaan di Batangas menambah daftar insiden yang melibatkan pesawat latih SF-260 milik Angkatan Udara Filipina.
Pada Mei 2026, dua pilot tewas setelah sebuah pesawat latih SF-260 jatuh di kawasan pegunungan di wilayah utara Filipina.
Sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan pesawat SF-260 TP Marchetti saat penerbangan latihan pada 2023 juga menewaskan dua pilot.
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