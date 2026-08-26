Harga Minyak Dunia Turun Setelah Sinyal Pembukaan Selat Hormuz

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melemah pada perdagangan Rabu (25/8) pagi seiringdipicu harapan baru bahwa Selat Hormuz dapat kembali dibuka.

Kondisi tersebut terjadi setelah Iran menyatakan telah melanjutkan pembicaraan dengan investor menilai dampak sanksi sekunder AS yang lebih keras terhadap Irannegara tetangganya, Oman, terkait pengelolaan jalur perairan strategis tersebut.

Melansir Investing pada pukul 08:54 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,27 poin atau 0,33 persen ke level 85,49 dollar per barel atau turun hingga 5 dollar jika dibandingkan dengan perdagangan jumat (21/8) pagi sebesar 90,57 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,80 poin atau 2,20 persen ke level 80,57 dollar per barel atau turun jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya sebesar 85,16 dollar per barel.

Analis Fujitomi Securities, Mitsuru Muraishi, mengatakan pasar terus bereaksi terhadap perkembangan seputar navigasi melalui Selat Hormuz, dan harapan akan kemajuan pembicaraan antara Iran dan Oman telah memicu aksi jual.

“Meski demikian, ketidakpastian terhadap prospek ke depan telah mendorong aksi beli pada harga rendah sehingga membatasi pelemahan lebih lanjut. Harga kemungkinan akan tetap bergerak dalam rentang tertentu untuk sementara waktu,” ujar Mitsuru dilansir Reuters, Rabu (26/8).

Iran mengatakan telah memulai kembali pembicaraan dengan Oman untuk mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Iran dan Oman telah melakukan pembicaraan yang berlangsung putus-sambung selama beberapa pekan terkait pengendalian lalu lintas di jalur perairan tersebut. Sebelum perang dimulai pada Februari, Selat Hormuz menjadi jalur bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas alam cair global.

Kedua negara pada Selasa menyatakan telah membahas “koridor navigasi sementara bersama” melalui selat tersebut dan sepakat untuk membersihkannya dari ranjau.