Korea Selatan Cemas Setelah Donald Trump Kurangi Latihan Militer di Tengah Ketegangan Konflik Iran

JawaPos.com – Kekhawatiran melanda Korea Selatan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Pentagon mengurangi secara signifikan latihan militer gabungan dengan Seoul, di tengah ketegangan terkait perang Iran.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (20/8), Keputusan tersebut diumumkan secara mendadak melalui media sosial dan dikaitkan dengan penolakan Korea Selatan untuk terlibat dalam upaya Amerika Serikat menghadapi Iran.

Dalam hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap keandalan komitmen keamanan Washington. Latihan Ulchi Freedom Shield yang semula berlangsung 11 hari akhirnya dipersingkat menjadi lima hari, dengan sejumlah kegiatan lapangan turut dikurangi.

Perkembangan tersebut kembali memunculkan keraguan mengenai aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah menjadi fondasi keamanan Seoul selama puluhan tahun.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berupaya meredakan kekhawatiran dengan menegaskan pentingnya aliansi kedua negara sekaligus mendorong penguatan kemampuan pertahanan mandiri Korea Selatan.

Di sisi lain, keputusan Trump memicu perdebatan di Seoul mengenai kebijakan terhadap perang Iran serta kemungkinan perlunya mengurangi ketergantungan negara tersebut terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat.

Sejumlah pengamat menilai perubahan kebijakan Washington dapat memengaruhi tingkat kepercayaan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat, terutama jika keputusan strategis terkait keamanan kembali disampaikan secara sepihak.

Situasi tersebut juga menghidupkan kembali perdebatan mengenai kemampuan pertahanan mandiri Korea Selatan, termasuk pembahasan sensitif mengenai kemungkinan pengembangan senjata nuklir sendiri.