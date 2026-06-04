Rumor Ketegangan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu Muncul Kembali di Tengah Konflik Iran

JawaPos.com – Laporan mengenai ketegangan antara Trump dan Netanyahu kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar tentang percakapan yang disebut berlangsung dengan nada keras.

Dilansir dari laman al-Jazeera pada Kamis (4/6), Sejumlah media melaporkan bahwa Trump menegur Netanyahu terkait meningkatnya ketegangan di Lebanon. Namun, para analis mempertanyakan kebenaran dan dampak nyata dari laporan tersebut terhadap hubungan Amerika Serikat dan Israel.

Menurut sejumlah pengamat, laporan mengenai perselisihan antara kedua pemimpin tersebut belum tentu mencerminkan perubahan kebijakan yang sebenarnya. Mereka menilai dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tetap berjalan meskipun berulang kali muncul kabar mengenai ketegangan di tingkat kepemimpinan.

Karena itu, sebagian analis menganggap narasi konflik personal antara kedua tokoh tersebut perlu disikapi secara hati-hati.

Ryan Costello dari National Iranian American Council Action menilai bahwa yang lebih penting bukanlah isi laporan mengenai percakapan pribadi para pemimpin, melainkan kebijakan yang diterapkan di lapangan.

Costello menegaskan bahwa berbagai laporan mengenai kemarahan presiden Amerika Serikat terhadap Netanyahu telah berulang kali muncul tanpa diikuti perubahan signifikan dalam hubungan kedua negara. Menurutnya, hasil kebijakan yang nyata lebih relevan dibandingkan bocoran yang beredar di media.

Pandangan serupa disampaikan sejumlah peneliti yang menilai bahwa kebocoran informasi tersebut dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi politik. Mereka menduga narasi mengenai Trump yang bersikap keras terhadap Netanyahu bertujuan membentuk persepsi bahwa Washington sedang berusaha mengendalikan tindakan Israel.

Di tengah kritik terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik kawasan, citra tersebut dinilai dapat meredakan tekanan politik yang dihadapi pemerintah.

Beberapa analis juga berpendapat bahwa kebocoran tersebut mungkin ditujukan kepada Iran di tengah kebuntuan diplomatik yang sedang berlangsung. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Amerika Serikat tetap berupaya memisahkan proses negosiasi dengan perkembangan konflik di Lebanon.