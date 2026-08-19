William F. Rasmussen, Pendiri ESPN yang Mengubah Wajah Media Olahraga, Meninggal di Usia 93 Tahun

JawaPos.com - William F. Rasmussen, sosok yang menggagas ESPN sebagai jaringan televisi olahraga 24 jam, meninggal dunia pada 18 Agustus 2026 dalam usia 93 tahun. Rasmussen wafat akibat komplikasi penyakit Parkinson yang dideritanya.

Kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan salah satu tokoh yang mengubah cara dunia menikmati berita dan pertandingan olahraga di televisi.

Ide Rasmussen yang pada awalnya terdengar tidak biasa, membangun jaringan televisi yang hanya menayangkan olahraga sepanjang hari, kemudian berkembang menjadi ESPN, salah satu jaringan olahraga paling berpengaruh di dunia.

"Dia adalah seorang pria yang luar biasa - seorang visioner dan inovator yang menciptakan ide tentang sebuah jaringan yang sepenuhnya dikhususkan untuk olahraga," kata Chairman ESPN Jimmy Pitaro dikutip dari laman resminya.

Berawal dari Percakapan di Tengah Kemacetan Gagasan ESPN bermula pada 1978 ketika Rasmussen, yang sebelumnya bekerja sebagai penyiar olahraga dan eksekutif hubungan masyarakat, bersama putranya, Scott Rasmussen, mulai mempelajari teknologi pengiriman televisi melalui satelit.

Momen penting itu terjadi pada suatu Jumat sore di Agustus 1978. William dan Scott sedang terjebak kemacetan di Interstate 84, Connecticut, dalam perjalanan menuju kawasan pantai New Jersey.

Keduanya tengah membicarakan kemungkinan program yang dapat ditayangkan melalui transponder satelit yang baru mereka peroleh dari RCA. Dalam percakapan tersebut, Rasmussen secara spontan mengusulkan ide untuk membuat jaringan televisi yang seluruh programnya didedikasikan bagi olahraga.

Ide tersebut kemudian berkembang jauh melampaui rencana awal. Semula, layanan itu dirancang untuk menayangkan pertandingan dan informasi olahraga Connecticut kepada masyarakat di negara bagian tersebut.

Namun, Rasmussen dan timnya melihat peluang yang lebih besar: membangun jaringan olahraga nasional yang mengudara selama 24 jam.