Dari Mesir hingga AS, Ini Pesan Negara Sahabat di HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi sejumlah negara sahabat untuk menyampaikan ucapan sekaligus menegaskan harapan terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia.

Amerika Serikat, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss sama-sama menyoroti pentingnya persahabatan dan kerja sama yang terus berkembang. Ucapan tersebut disampaikan para pejabat dan duta besar melalui kanal resmi masing-masing pada Senin (17/8).

Pesan yang muncul tidak berhenti pada ucapan selamat, tetapi juga membawa konteks berbeda, mulai dari sejarah pengakuan kemerdekaan hingga kemitraan strategis dan masa depan kerja sama.

Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Hassan Faraq Elshemy, menjadi salah satu diplomat yang menyinggung secara khusus hubungan historis kedua negara.

Melalui akun Instagram @embassyofegypt.jakarta, Elshemy menyampaikan ucapan selamat atas nama pemerintah dan rakyat Mesir. Ia menekankan kebanggaan Mesir terhadap hubungan sejarah dengan Indonesia, termasuk statusnya sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Mesir sangat bangga dengan ikatan sejarah antara kedua bangsa kita serta statusnya sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” kata Elshemy.

Mesir tercatat memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946, sebelum kemudian memberikan pengakuan secara de jure pada 10 Juni 1947.

Bagi Mesir, sejarah tersebut menjadi salah satu fondasi hubungan kedua negara hingga saat ini. Elshemy menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dan memperluas kerja sama demi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Ia juga menyampaikan harapan agar Indonesia terus maju dan meraih kesuksesan.