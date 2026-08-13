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Rian Alfianto
Jumat, 14 Agustus 2026 | 02.57 WIB

Krisis Makanan dan Toilet Rusak Perburuk Mental Kru USS Abraham Lincoln

Ilustrasi kondisi toilet di kapal induk AS. (Reddit) - Image

Ilustrasi kondisi toilet di kapal induk AS. (Reddit)

JawaPos.com - Krisis makanan dan kerusakan fasilitas dasar di USS Abraham Lincoln dilaporkan semakin memperburuk kondisi mental para awak kapal. Setelah sekitar 250 hari terus berada di laut, para pelaut disebut menghadapi keterbatasan makanan, toilet rusak, kamar mandi berjamur, hingga layanan laundry yang tidak berfungsi selama berminggu-minggu.

Persoalan tersebut muncul ketika kesehatan mental kru sudah berada di bawah tekanan akibat penugasan yang terus diperpanjang. Sejumlah pelaut sebelumnya dilaporkan mengalami tekanan emosional berat, bahkan ada yang disebut mencoba melompat dari kapal.

USS Abraham Lincoln seharusnya mengakhiri penugasannya pada Mei. Namun, kapal itu masih berada di laut tanpa tanggal kepulangan yang diumumkan secara terbuka.

Makanan Makin Terbatas, Kebutuhan Dasar Ikut Langka

Keluhan awak kepada keluarga menunjukkan persoalan di kapal tidak hanya menyangkut lamanya masa penugasan.

Menurut laporan The Independent, sejumlah pelaut mengaku hanya mendapatkan sekitar setengah cangkir nasi dan dua tortilla dalam satu kali makan. Persediaan kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan pasta gigi juga disebut telah habis.

Keluarga awak turut mengeluhkan fasilitas toilet yang rusak, kamar mandi berjamur, serta layanan laundry yang tidak tersedia selama berminggu-minggu.

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena USS Abraham Lincoln telah berada di laut selama sekitar 250 hari berturut-turut. Dalam penugasan panjang, kapal perang biasanya singgah di pelabuhan untuk mengisi kembali persediaan, melakukan pemeliharaan, dan memberi kesempatan awak beristirahat.

Namun, kapal tersebut terus menjalankan misi setelah penugasannya diperpanjang tanpa batas waktu yang diumumkan.

Keterbatasan makanan dan rusaknya fasilitas dasar terjadi ketika kondisi psikologis sejumlah awak sudah dilaporkan mengkhawatirkan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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