Krisis Mental Melanda USS Abraham Lincoln, Sejumlah Pelaut Nyaris Lompat Gara-gara Stress 

Ilustrasi kapal induk USS Abraham Lincoln. (Navy Times)
JawaPos.com - Sejumlah pelaut di kapal induk USS Abraham Lincoln dilaporkan mencoba melompat ke laut ketika masa penugasan memasuki bulan kesembilan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran serius keluarga prajurit terhadap kesehatan mental, keselamatan, dan kondisi kehidupan sekitar 5.000 pelaut serta Marinir di dalam kapal.
Kapal induk yang berbasis di San Diego itu berangkat pada 21 November untuk menjalani penugasan yang semula direncanakan berlangsung di kawasan Pasifik.
Namun, misi tersebut kemudian dialihkan ke Timur Tengah untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat terkait konflik dengan Iran.
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Penugasan yang awalnya diperkirakan berakhir pada Mei itu hingga kini belum memiliki tanggal kepulangan yang diumumkan secara terbuka. Perpanjangan misi tersebut menjadi salah satu sumber tekanan bagi awak kapal dan keluarga mereka.
Lebih dari 200 anggota keluarga prajurit menghadiri pertemuan dengan jajaran pimpinan Angkatan Laut AS di San Diego pekan lalu.
Mereka menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari kelelahan fisik dan tekanan mental hingga persoalan makanan, pasokan air, fasilitas sanitasi, pengiriman surat serta paket, dan lamanya masa perpisahan dengan keluarga.
Acting Secretary of the Navy Hung Cao menghadiri salah satu pertemuan secara langsung. Sementara itu, sejumlah pejabat senior Angkatan Laut AS mengikuti pertemuan lain melalui konferensi virtual pada malam harinya.
Sejumlah keluarga menggambarkan kondisi awak kapal yang semakin kelelahan secara fisik maupun emosional. Salah satu pasangan prajurit bahkan mengatakan suaminya pernah mengirim pesan bahwa dirinya berharap tidak bangun pada hari berikutnya.
Kekhawatiran tersebut semakin serius setelah muncul laporan mengenai upaya pelaut untuk pergi ke laut dari kapal.
Annabelle Loma mengatakan kepada Military Times bahwa suaminya pernah mencoba melompat dari kapal dan kini ditempatkan dalam status medical hold. Menurut Loma, masa penugasan suaminya telah beberapa kali diperpanjang.
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Jawa Pos
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