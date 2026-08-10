Serangan Drone Ukraina Hantam Tatarstan Rusia, 13 Orang Tewas dan 75 Terluka

JawaPos.com - Serangan drone Ukraina yang menghantam Nizhnekamsk, Republik Tatarstan, Rusia, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 75 lainnya. Seorang anak termasuk di antara korban tewas dalam serangan tunggal paling mematikan di wilayah Rusia sejak perang Ukraina memasuki fase invasi penuh.

Serangan berlangsung selama beberapa jam pada malam hingga pagi hari. Lokasi Nizhnekamsk berada lebih dari 1.100 kilometer dari perbatasan Ukraina, menunjukkan semakin jauhnya jangkauan operasi drone yang digunakan Kyiv untuk menyerang fasilitas di dalam wilayah Rusia.

Pasukan Bersenjata Ukraina mengkonfirmasi bahwa kilang minyak Tanevo di Nizhnekamsk menjadi salah satu fasilitas yang terkena serangan. Perusahaan teknologi pertahanan Ukraina, FirePoint, juga menyebut drone FP-1 digunakan dalam operasi tersebut.

Hingga kini, Kyiv belum memberikan pernyataan resmi mengenai jumlah korban maupun alasan di balik serangan tersebut.

Pemerintah Rusia mengatakan fasilitas industri dan kawasan permukiman ikut terdampak. Komite Investigasi Rusia menyatakan terdapat warga sipil di lokasi ketika serangan terjadi.

"Orang-orang sipil yang tidak terlibat dalam operasi militer apa pun hadir," kata Komite Investigasi Rusia.

Kepala Republik Tatarstan Rustam Minnikhanov mengonfirmasi serangan tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Wali Kota Nizhnekamsk Radmir Belayev juga menggambarkan besarnya dampak serangan itu.

"Ini adalah rasa sakit yang luar biasa bagi kita semua," kata Belayev.

Pemerintah Tatarstan kemudian menetapkan masa berkabung sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Serangan terhadap fasilitas minyak di Nizhnekamsk bukan pertama kalinya terjadi. Pasukan Ukraina sebelumnya juga menyerang kilang minyak di kota tersebut pada 12 Juni.