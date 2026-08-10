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Ilham Dwi Ridlo Wancoko
Senin, 10 Agustus 2026 | 14.33 WIB

Ukraina Terancam Jalani Musim Dingin tanpa Pemanas, Pembangkit Listrik Rusak Digempur Rusia

Kebakaran dan asap membumbung di Kyiv, Ukraina. Zelensky memperingatkan Ukraina terancam menjalani musim dingin tanpa pemanas setelah serangan Rusia merusak hampir seluruh pembangkit termal. (Dok Reuters/Gleb Garanich)

JawaPos.com – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membawa kabar buruk tentang negaranya dalam lawatan ke Beograd akhir pekan lalu. Zelensky mengatakan, Ukraina terancam melewati musim dingin tanpa pemanas karena nyaris tidak ada pembangkit listrik tenaga termal yang masih utuh.

Fasilitas tersebut sangat krusial bukan hanya sebagai penopang energi nuklir, melainkan juga menjaga jaringan listrik nasional menjelang musim dingin, khususnya pemanas.

"Rusia secara sistematis menargetkan infrastruktur energi kami. Rudal-rudal mereka membuat kehidupan warga Ukraina tak tertahankan," kata Zelensky saat berbicara dengan didampingi Presiden Serbia Aleksandar Vucic kemarin (9/8) seperti dilansir dari AFP.

Lawatan Zelensky ke Beograd bersamaan dengan eskalasi serangan yang mematikan. Rudal-rudal Rusia kembali menghantam wilayah Kiev pada Sabtu (8/8) malam.

Empat orang dilaporkan tewas. Salah satu korban adalah balita usia tiga tahun.

Total, gempuran Moskow di sepanjang garis depan telah merenggut 13 nyawa hanya dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kerap meluncurkan rentetan rudal balistik yang sulit dicegat Kiev.

Di sisi lain, Ukraina membalas dengan meluncurkan gelombang drone ke wilayah Rusia.

Di sisi lain, Presiden Vucic menegaskan komitmen Serbia terhadap integritas teritorial Ukraina. Serbia juga terus mengirimkan bantuan non-militer.

Namun, Serbia masih menjadi salah satu dari sedikit negara Eropa yang menolak menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

"Kami tidak membahas kerja sama militer apa pun hari ini. Apa yang akan terjadi setelah perang usai, itu masalah lain," tutur Vucic.

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Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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