6 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Musim Dingin Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kepribadian suka musim dingin ternyata memiliki ciri orang yang suka cuaca dingin dengan sifat unik pecinta winter yang berbeda dari kebanyakan orang.

Gaya hidup musim dingin yang mereka jalani mencerminkan karakter yang hangat, nyaman, dan berorientasi pada keintiman bersama orang-orang terkasih.

Kepribadian suka musim dingin bukan sekadar soal ketahanan terhadap suhu rendah melainkan tentang sifat unik pecinta winter yang kaya dan beragam.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (22/7), berikut enam ciri orang yang suka cuaca dingin yang mencerminkan kepribadian suka musim dingin dan gaya hidup musim dingin yang khas dan menarik.

1. Lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah

Orang dengan kepribadian suka musim dingin sangat menikmati kesenangan sederhana seperti membaca buku sambil berselimut di rumah.

Musim dingin adalah momen sempurna untuk menikmati waktu sendiri tanpa tekanan sosial karena cuaca dingin menjadi alasan alami untuk membatalkan rencana.