Prefektur Nagano di Jepang Dirundung Tanah Longsor, 390 Orang Terisolasi

Ilustrasi longsor di Jepang. (ANTARA)
JawaPos.com - Tanah longsor telah memutus salah satu ruas jalan di Prefektur Nagano, Jepang bagian tengah. Akibat bencana ini, sekitar 390 orang terisolasi, kata polisi setempat, Minggu, dikutip dari ANTARA.
Material longsor dilaporkan memutus satu-satunya akses jalan menuju resor pegunungan dan pemandian air panas (onsen) Nakabusa di Kota Azumino. Area pemandian air panas tersebut juga dikenal sebagai titik awal jalur pendakian.
Pihak kepolisian mengatakan mereka yang terisolasi itu meliputi tamu hotel tersebut serta para pendaki yang tengah menginap di sebuah pondok di wilayah pegunungan.
Sementara ini, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat insiden tersebut.
Sementara itu, pemerintah prefektur setempat menerima sebuah laporan yang belum dapat dikonfirmasi terkait kerusakan salah satu jembatan akibat longsor.
Jembatan itu berada di ruas jalan yang menghubungkan kawasan resor pemandian air panas tersebut dengan area pusat Kota Azumino.
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