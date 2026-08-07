Iran dan Proksi Diduga Siapkan Serangan ke Arab Saudi, Targetkan Fasilitas Energi hingga Bandara

JawaPos.com - Laporan intelijen terbaru mengungkap adanya indikasi kuat bahwa Iran bersama kelompok-kelompok proksinya tengah mempersiapkan serangan terhadap Arab Saudi. Ancaman tersebut disebut menyasar berbagai fasilitas strategis, mulai dari infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas sipil lainnya.

Informasi itu disampaikan seorang sumber senior Arab Saudi kepada Al Arabiya English pada Kamis (6/8) waktu setempat. Menurutnya, pemerintah Saudi telah menerima sejumlah laporan intelijen yang dinilai kredibel mengenai adanya koordinasi antara kelompok Houthi di Yaman, milisi bersenjata di Irak, dan Korps Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC).

"Ada "intelijen yang kredibel" yang menunjukkan proksi yang didukung Iran dan IRGC sedang bersiap untuk menyerang Arab Saudi," kata sumber senior tersebut.

Sumber tersebut, dikutip via Al-Arabiya, menambahkan terdapat 'multiple credible intelligence reports' yang menunjukkan adanya koordinasi antarkelompok tersebut untuk mempersiapkan serangan terhadap wilayah Arab Saudi.

Ancaman itu dinilai semakin mengkhawatirkan karena muncul di tengah upaya Riyadh mendorong deeskalasi konflik kawasan. Menurut sumber tersebut, berbagai jalur diplomasi dan negosiasi saat ini justru menunjukkan perkembangan yang positif.

Meski demikian, pemerintah Arab Saudi menegaskan tidak akan tinggal diam apabila ancaman itu benar-benar diwujudkan.

"Arab Saudi tidak akan ragu untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menanggapi setiap agresi," ujar sumber tersebut.

Dugaan Serangan Bisa Terjadi dalam Waktu Dekat Peringatan itu muncul tidak lama setelah sejumlah sumber di Irak mengungkap informasi mengenai rencana kelompok-kelompok bersenjata untuk melancarkan serangan menggunakan drone ke negara-negara tetangga dalam waktu 48 jam.