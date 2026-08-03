Trump Batalkan Rencana Serangan ke Iran, tapi Beri Syarat Keras: Kesepakatan Damai Secepatnya

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (Charlie Neibergall/AP Photo)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran, namun keputusan itu bersifat sementara. Trump menegaskan serangan dapat dihindari jika Teheran segera menyepakati kesepakatan diplomatik dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan bahwa Amerika Serikat dan Israel disebut tengah menyiapkan salah satu operasi militer terbesar terhadap infrastruktur energi Iran.
Di saat yang sama, Iran membantah telah meminta Washington menunda serangan dan menegaskan siap merespons setiap ancaman yang datang.
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Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengaku menerima permintaan dari Iran dan sejumlah negara di Timur Tengah agar Amerika Serikat menahan diri dari aksi militer karena kerangka dasar kesepakatan disebut telah mulai terbentuk.
"Saya diminta oleh Iran dan negara-negara lain di Timur Tengah untuk menahan serangan karena parameter sebuah kesepakatan telah disepakati," tulis Trump.
Meski demikian, Trump juga melontarkan ancaman keras. Ia mengatakan militer AS sebenarnya sudah berada dalam posisi siap menyerang Iran dengan kekuatan yang menurutnya belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II.
AS Siap Serang Jika Diplomasi Gagal
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Dalam unggahan yang sama, Trump menyebut Amerika Serikat telah "locked and loaded" atau siap melancarkan operasi militer kapan saja terhadap Republik Islam Iran apabila proses diplomasi gagal membuahkan hasil.
Ia menilai pembatalan serangan dilakukan demi kepentingan dunia sekaligus masa depan Iran.
Menurut Trump, keputusan tersebut diambil 'demi manfaat dunia di masa depan dan juga demi kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur'.
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