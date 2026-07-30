Trump dan Menhan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman Bertemu Bahas Konflik AS-Iran

Donald Trump. (@realdonaldtrump/Instagram)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman, Rabu (29/7). Pertemuan dilakukan untuk membahas konflik militer dengan Iran, menurut laporan Axios.
Pemerintahan Tr
ump menjamu para pejabat senior bidang pertahanan dan intelijen dari Israel serta Arab Saudi di Washington pada pekan ini untuk berkonsultasi mengenai Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Gedung Putih untuk melancarkan serangan militer.
"Presiden Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman," kata seorang pejabat Amerika Serikat. "Menteri Pertahanan Arab Saudi menyampaikan pesan dari Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) kepada Trump mengenai perang dengan Iran dan eskalasi ketegangan di kawasan," tulis jurnalis Axios Barak Ravid di platform X, dilansir dari Antara, Kamis (30/7).
Sebelumnya, Ravid melaporkan bahwa Pangeran Khalid dan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance membahas eskalasi ketegangan di Timur Tengah setelah serangan terbaru yang dilancarkan pasukan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke Irak.
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Sebelumnya, pada Selasa (28/7), Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Arab Saudi telah melancarkan serangan presisi di Irak yang menargetkan tiga orang yang diduga sebagai "teroris" yang terkait dengan Iran.
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