Gempa M7,1 Guncang Jepang, AEON Mall Ambruk dan Banyak Korban Diduga Tewas

Foto udara memperlihatkan kerusakan di pusat perbelanjaan AEON Mall di Kota Kashima setelah gempa bumi kuat mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang bagian selatan, Selasa (28/7). (Kyodo)
JawaPos.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang, pada Selasa (28/7), menyebabkan kerusakan luas dan melumpuhkan berbagai aktivitas. Salah satu insiden terparah terjadi ketika sebagian bangunan pusat perbelanjaan AEON Mall di Kota Kashima ambruk setelah dilaporkan terjadi ledakan.
Seperti dilansir The Japan Times, Selasa (28/7), gempa tersebut mencapai intensitas shindo 7, tingkat tertinggi dalam skala intensitas gempa Jepang. Guncangan kuat diikuti sejumlah gempa susulan sehingga pemerintah meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa besar berikutnya.
Pejabat setempat mengatakan lantai dua AEON Mall diduga runtuh setelah muncul laporan ledakan dan kepulan asap putih dari dalam bangunan. Sumber Kepolisian Kumamoto yang dikutip penyiar lokal RKK menyebut diperkirakan terdapat banyak korban jiwa akibat runtuhnya pusat perbelanjaan tersebut.
NHK kemudian melaporkan sekitar 20 hingga 30 karyawan pusat perbelanjaan masih belum dapat dihubungi. Sementara itu, empat orang berhasil dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi sadar.
Sebelum bangunan runtuh, sekitar 200 orang dilaporkan telah mengungsi ke area parkir pusat perbelanjaan. Rekaman video menunjukkan sebagian dinding luar gedung terlepas hingga memperlihatkan rangka baja bangunan.
Korban luka juga terus bertambah di berbagai wilayah. Sedikitnya 50 orang dilarikan ke rumah sakit di Kota Hikawa, sementara lebih dari 50 korban lainnya dirawat di Kota Kumamoto, termasuk satu orang yang dilaporkan tidak sadarkan diri.
Kerusakan juga terjadi di sekitar pusat gempa. Rekaman televisi memperlihatkan sejumlah bangunan roboh, sementara petugas pemadam kebakaran di Kota Uki menerima banyak laporan kebakaran yang muncul setelah gempa.
Infrastruktur transportasi mengalami gangguan serius. Jalan layang di Jalan Tol Kyushu di Kota Yatsushiro mengalami kerusakan berat, sedangkan sebagian jalur pejalan kaki sebuah jembatan di kota yang sama dilaporkan runtuh.
Operator JR Kyushu menghentikan seluruh layanan Shinkansen Kyushu serta sejumlah jalur kereta lokal. Selain itu, perusahaan pengelola jalan tol West Nippon Expressway juga menutup beberapa ruas jalan tol, terutama di Prefektur Kumamoto.
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