Dampak Gempa Kumamoto Meluas, Pabrik Honda, Toyota, hingga Pengiriman Barang Terhenti

JawaPos.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto pada Selasa (28/7) tidak hanya menimbulkan korban dan kerusakan infrastruktur. Bencana tersebut juga mengganggu aktivitas industri, manufaktur, logistik, hingga operasional jaringan ritel di wilayah barat daya Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (28/7), Nippon Paper Industries Co. melaporkan cerobong asap di Pabrik Yatsushiro mengalami kerusakan parah akibat gempa. Bagian atas cerobong tersebut runtuh, sementara perusahaan masih mengumpulkan informasi mengenai kondisi di lokasi, termasuk kemungkinan adanya korban.

Produsen chip terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), juga mengambil langkah darurat. Seluruh karyawan di fasilitas produksinya di Prefektur Kumamoto dievakuasi setelah gempa mengguncang kawasan tersebut.

Honda Motor Co. menghentikan sementara operasional Pabrik Kumamoto yang memproduksi kendaraan, termasuk sepeda motor. Penghentian produksi diperkirakan berlangsung hingga Rabu malam sambil menunggu hasil pemeriksaan keamanan.

Sementara itu, Astemo Ltd., perusahaan afiliasi Honda, juga menghentikan aktivitas di pabrik milik anak usahanya, Astemo Uki Co., yang berada di Kumamoto. Perusahaan menyebut terdapat laporan mengenai beberapa pekerja yang mengalami luka akibat gempa.

Dampak gempa juga dirasakan sektor ritel. Operator restoran sushi Kura Sushi Inc. menutup enam gerainya di Prefektur Kumamoto sebagai langkah antisipasi terhadap keselamatan pelanggan dan karyawan.

Seven Eleven Japan Co. juga menutup sementara sejumlah toko di wilayah terdampak. Di sisi lain, produsen makanan ringan Koike-Ya Inc. menghentikan produksi di salah satu pabriknya di Kumamoto.

Gangguan turut menjalar ke sektor logistik. Sagawa Express Co. dan Yamato Transport Co. menghentikan sementara layanan penjemputan maupun pengiriman barang di seluruh Prefektur Kumamoto.

Japan Post Co. juga menghentikan layanan serupa di beberapa daerah yang terdampak gempa. Penghentian operasional dilakukan karena kondisi jalan dan keselamatan petugas masih terus dievaluasi.