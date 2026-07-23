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Antara
Kamis, 23 Juli 2026 | 22.03 WIB

Perang Terus Berkecamuk, Staf Kedubes Inggris di Iran Dievakuasi karena Alasan Keamanan

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Inggris menarik staf kedutaannya dari Iran untuk sementara. Hal ini terkait kondisi keamanan di negara Timur Tengah itu.

"Mengingat situasi keamanan, staf kedutaan Inggris telah ditarik sementara dari Iran. Kedutaan kami tetap beroperasi secara jarak jauh," menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris, dilansir dari Antara, Kamis, (23/7).

Sebelumnya, Selasa (21/7), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan segera melancarkan serangan besar-besaran ke Gunung Pickaxe di Iran, sebagai aksi balasan atas laporan media mengenai dugaan pemindahan sentrifugal nuklir Iran ke sebuah kompleks bawah tanah di gunung tersebut.

Iran dan AS sebenarnya telah menandatangani sebuah nota kesepahaman pada 18 Juni untuk menghentikan konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Namun, sejak 8 Juli lalu, pasukan AS kembali melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengeklaim serangan tersebut sebagai bentuk balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Pasukan Iran kemudian membalas serangan AS dengan menargetkan pangkalan udara milik AS yang berada di sejumlah negara Timur Tengah. Lalu, pada 9 Juli, Trump menyatakan gencatan senjata yang telah disepakati AS dengan Iran tidak lagi berlaku.

Editor: Kuswandi
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