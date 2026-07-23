Trump Gelontorkan Rp 89,6 Triliun untuk AI Sains, Ubah Arah Riset Federal AS

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan inisiatif "AI for Science" senilai USD 5 miliar atau sekitar Rp89,6 triliun (dengan kurs Rp17.920 per dolar AS) untuk mempercepat pemecahan masalah ilmiah yang telah berlangsung puluhan tahun. Program ini melibatkan 15 lembaga federal dan menandai perubahan besar dalam strategi pendanaan riset pemerintah Amerika Serikat.



Melalui program tersebut, pemerintah AS akan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi akar penyebab penyakit kronis, mempercepat penemuan obat, hingga mengembangkan material bangunan yang lebih tahan lama. Para peneliti juga akan memperoleh akses ke superkomputer Departemen Energi, model AI, dan kumpulan data khusus yang selama ini menjadi salah satu aset strategis terbesar pemerintah federal.



Di sisi lain, langkah ini memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara negara dan industri teknologi dalam perlombaan global menguasai AI. Microsoft menyatakan akan menyumbangkan kredit komputasi AI senilai USD 40 juta atau sekitar Rp716,8 miliar selama tiga tahun untuk mendukung program tersebut.



Dilansir dari The Guardian, Kamis (23/7/2026), penasihat teknologi utama Gedung Putih, Michael Kratsios, mengatakan bahwa inisiatif tersebut dirancang untuk menyatukan berbagai lembaga pemerintah dalam satu kerangka kerja AI nasional.

"Gedung Putih membantu mempertemukan semua lembaga berbeda yang bekerja di berbagai bidang agar menjadi bagian dari upaya AI untuk sains yang lebih besar ini," ujarnya.



Kratsios juga menegaskan bahwa para ilmuwan akan dapat menjalankan eksperimen berbasis algoritma dengan dukungan penuh infrastruktur komputasi pemerintah.

Menurutnya, "Inisiatif riset senilai USD 5 miliar ini merupakan peluang untuk melatih model AI menggunakan informasi tersebut dan memakai algoritma itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah."



Selain investasi besar tersebut, pemerintahan Trump berencana mengubah skema pendanaan riset federal. Laporan Gedung Putih yang dipimpin Kratsios menyebutkan bahwa pemerintah akan lebih memprioritaskan pendanaan bagi ilmuwan individual serta pemanfaatan AI dibandingkan penyaluran dana melalui universitas.