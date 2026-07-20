Trump Klaim Gempur Iran 'Sangat Keras', Serangan Hari ke-9 Picu Balasan ke Pangkalan AS di Timur Tengah

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran untuk malam kesembilan berturut-turut pada Senin (waktu setempat).

Serangan ini menyasar sejumlah kota strategis Iran, sementara Teheran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di Yordania dan Kuwait, menandai eskalasi baru konflik yang semakin mengancam stabilitas Timur Tengah.

Militer AS menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal dagang dan pelayaran internasional di Selat Hormuz.

Di saat yang sama, Presiden Donald Trump menegaskan serangan itu juga dilakukan sebagai respons atas tewasnya tiga personel militer AS dalam beberapa hari terakhir.

"Kami menghantam mereka dengan sangat keras lagi malam ini, dan kami melakukannya untuk menghormati, kemungkinan tiga patriot hebat," kata Trump kepada wartawan usai kembali ke Washington DC setelah menghadiri final Piala Dunia.

Trump juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap program nuklir Iran.

"Kami sangat berduka atas kematian mereka. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir," ujarnya.

AS Serang Sejumlah Kota Strategis Iran Sementara itu, dilansir dari Al-Jazeera, militer AS mengatakan serangan terbaru menargetkan pusat komando militer Iran, sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pesisir, kemampuan maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone, hingga jaringan komunikasi militer.