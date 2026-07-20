Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 21 Juli 2026 | 02.04 WIB

Menlu Iran Bongkar Isi Negosiasi dengan Utusan Trump: Jangan Ancam atau Suap Kami, AS Kalah di Perang 12 Hari

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghci. (AP) - Image

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghci. (AP)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap isi pembicaraannya dengan utusan khusus Amerika Serikat (AS) Steve Witkoff di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.

Araghchi menegaskan Iran menolak tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengklaim sikap tegas Teheran membuat Washington gagal mencapai tujuannya melalui jalur diplomasi sebelum akhirnya memilih opsi militer.

Dalam wawancara dengan Mehr News, Araghchi mengatakan AS sempat meminta Iran menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium sebelum pecahnya perang yang berlangsung selama 12 hari.

"Sebagai tanggapan atas tuntutan yang ilegal dan tidak masuk akal untuk menghentikan pengayaan uranium hingga nol, kami melawan dan tetap teguh. Ketika mereka melihat tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui negosiasi, mereka memulai perang," kata Araghchi.

Menurut dia, keteguhan Iran di meja perundingan membuat AS beralih ke jalur militer. Namun, Araghchi mengklaim langkah tersebut tidak membuahkan hasil.

"Mereka kalah dalam perang 12 hari," ujarnya.

Araghchi Ungkap Percakapan dengan Steve Witkoff

Araghchi juga menceritakan salah satu momen dalam pembicaraannya dengan utusan AS Steve Witkoff. Ia menggambarkan tekanan yang dihadapi para pejabat Iran selama konflik berlangsung.

"Pernahkah Anda berada dalam sebuah pertemuan dan setiap saat berpikir ruangan itu bisa dibom? Mereka hanya menatap saya tanpa berkata apa-apa," tutur Araghchi.

Ia melanjutkan dengan menggambarkan situasi yang menurutnya dialami para pejabat Iran selama perang.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
AS Kirim Puluhan Pesawat Pengisi Bahan Bakar ke Israel, Isyarat Serangan Lebih Besar terhadap Iran? - Image
Internasional

AS Kirim Puluhan Pesawat Pengisi Bahan Bakar ke Israel, Isyarat Serangan Lebih Besar terhadap Iran?

Selasa, 21 Juli 2026 | 00.41 WIB

AS Perluas Serangan ke Infrastruktur Iran, Teheran Balas Hantam Sekutu Washington di Timur Tengah - Image
Internasional

AS Perluas Serangan ke Infrastruktur Iran, Teheran Balas Hantam Sekutu Washington di Timur Tengah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 10.11 WIB

AS Serang Kapal Tanker Minyak di Selat Hormuz, Ketegangan dengan Iran Terancam Meluas Jadi Perang Terbuka - Image
Internasional

AS Serang Kapal Tanker Minyak di Selat Hormuz, Ketegangan dengan Iran Terancam Meluas Jadi Perang Terbuka

Kamis, 16 Juli 2026 | 21.27 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore