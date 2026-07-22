Pasukan Iran Serang Situs Radar di Kuwait

Ilustrasi misil Iran. (Fox News).
JawaPos.com - Pasukan Iran menyerang sejumlah situs radar yang berlokasi di Kuwait, hal itu diungkapkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Selasa (21/7).
"Sebagai bagian dari fase ke-24 Operasi Nasr-2, para pejuang pemberani IRGC terus membersihkan wilayah sistem radar dengan menyerang radar peringatan dini dan kompleks radar taktis di dekat pangkalan udara Ali Al Salem di Kuwait, serta fasilitas radar di Pulau Bubiyan Kuwait, menghancurkan dan menonaktifkannya," demikian menurut pernyataan IRGC.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim serangan tersebut untuk merespons tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Pasukan Iran kemudian melakukan aksi balasan dengan menargetkan pangkalan-pangkalan udara AS di beberapa negara Timur Tengah.
Pada 9 Juli, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang telah disepakati dengan Iran tidak lagi berlaku. (*)
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