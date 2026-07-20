AS Kirim Puluhan Pesawat Pengisi Bahan Bakar ke Israel, Isyarat Serangan Lebih Besar terhadap Iran?

Boeing KC-135 Stratotanker Angkatan Udara AS lepas landas di Bandara Ben-Gurion, 5 Maret 2026. (YOSSI ALONI/FLASH90).
JawaPos.com - Amerika Serikat terus memperkuat dukungan militernya kepada Israel di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Sebanyak 14 pesawat pengisi bahan bakar milik Angkatan Udara AS dilaporkan tiba di Israel pada akhir pekan, sehingga total pesawat tanker AS yang berada di negara itu kini mencapai 33 unit.
Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa Washington tengah menyiapkan kemampuan logistik untuk mendukung operasi udara dalam skala lebih besar apabila konflik dengan Iran semakin meluas.
Media Israel Walla, mengutip sumber anonim di Angkatan Udara Israel, melaporkan bahwa militer AS berencana mengerahkan hingga 100 pesawat pengisi bahan bakar ke sejumlah pangkalan militer di Israel, termasuk Bandara Ramon di wilayah selatan.
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"Jika AS meningkatkan serangannya terhadap Iran, maka hal itu akan lebih banyak pesawat pengisi bahan bakar milik AS dikerahkan ke Israel. Dalam hal itu, pesawat-pesawat tersebut mungkin akan mendarat di Bandara Ben Gurion, dekat Tel Aviv," kata sumber tersebut.
Total 33 Pesawat Tanker AS Sudah Berada di Israel
Menurut laporan itu, hingga saat ini sebanyak 33 pesawat pengisi bahan bakar AS telah diparkir di Bandara Ben Gurion. Kehadiran armada tersebut berlangsung di tengah peringatan pemerintah Israel mengenai potensi gangguan terhadap penerbangan sipil selama musim liburan musim panas.
Meski demikian, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jumlah pasti pesawat tanker milik AS yang kini ditempatkan di wilayahnya.
Sebelumnya, Sabtu (18/7), stasiun penyiaran publik Israel KAN melaporkan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memberi tahu Israel mengenai rencana penyesuaian penempatan pasukan Amerika di kawasan Timur Tengah.
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Laporan tersebut menyebutkan rencana itu mencakup pengiriman tambahan pesawat pengisi bahan bakar. Sejumlah pesawat dilaporkan telah tiba di Pangkalan Udara Ovda di Israel selatan, sementara sisanya diperkirakan akan ditempatkan di pangkalan-pangkalan lain.
Keberadaan pesawat tanker memiliki peran penting dalam operasi militer jarak jauh karena memungkinkan pesawat tempur mengisi bahan bakar di udara sehingga dapat memperpanjang waktu operasi dan menjangkau target yang lebih jauh.
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